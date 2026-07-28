Москва28 июлВести.В России число абортов сократилось почти на 12% в течение двух лет. Об этом рассказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, атмосфера в российском обществе по отношению к семье, детям и семейным ценностям в настоящий момент меняется в лучшую сторону.
Устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов... почти 12% за два годасказала Матвиенко
Спикер Совфеда уточнила, что самый положительный результат зафиксирован в Вологодской области, где количество абортов снизилось на 45%.
Матвиенко также рассказала, что по итогам прошлого года в 18 российских регионах был зафиксирован рост рождаемости. Кроме того, по ее словам, в РФ увеличивается количество многодетных семей.