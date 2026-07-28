Матвиенко: число абортов в России за два года снизилось почти на 12%

За два года число абортов в России сократилось, заявила Матвиенко Матвиенко: число абортов в России за два года снизилось почти на 12%

Москва28 июл Вести.В России число абортов сократилось почти на 12% в течение двух лет. Об этом рассказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, атмосфера в российском обществе по отношению к семье, детям и семейным ценностям в настоящий момент меняется в лучшую сторону.

Устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов... почти 12% за два года сказала Матвиенко

Спикер Совфеда уточнила, что самый положительный результат зафиксирован в Вологодской области, где количество абортов снизилось на 45%.

Матвиенко также рассказала, что по итогам прошлого года в 18 российских регионах был зафиксирован рост рождаемости. Кроме того, по ее словам, в РФ увеличивается количество многодетных семей.