Москва1 мая Вести.В Ленинградской области был период, когда число разводов было выше, чем регистрация брака. Чтобы этого избежать, в регионе ввели возможность выездной регистрации в туристических местах. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он поделился, что идея выездной регистрации появилась во время диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, который обратил внимание, что браков в регионе должно быть больше.

У нас был такой дисбаланс, когда даже в отдельные годы расторжение браков было выше, чем регистрация. В том числе потому, что регистрировались в других субъектов… И мы поняли, что иногда в сельском Доме культуры или в сельском ЗАГСе регистрироваться не очень хочется, хочется в красивом месте. И мы ввели такую форму — это выездная регистрация. Это Выборгский замок, это парк Монрепо сказал Дрозденко

На сегодняшний день, как отметил губернатор, 30% заключения браков проводятся в формате выездной регистрации.

И мы сломали ситуацию: в прошлом году и в этом году у нас значительный рост браков и резкое сокращение расторжения браков резюмировал Дрозденко

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась о процедуре развода в России. Она обратила внимание, что бракоразводный процесс не должен быть простым. Супругам нужно дать время, чтобы обдумать свое решение, считает Матвиенко.