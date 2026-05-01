Москва1 мая Вести.Реализуемая в Ленинградской области народная программа "10 шагов к мечте" была создана для того, чтобы из первых уст узнать о потребностях жителей региона. Об этом рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, программа основана на результатах общения с жителями региона.

Как правило, когда люди общаются, они говорят именно о своих насущных проблемах. И если их правильно услышать и сделать выводы, то понимаешь, что в большинстве случаев они практически всегда правы. Поэтому если мы говорим о народной программе, то это программа, которая должна идти снизу. Не просто когда ее дают активисты, партийные руководители на местах, а именно народная программа от людей сказал Дрозденко

О своих проблемах люди зачастую говорят неохотно, отметил Дрозденко. Именно поэтому в ходе губернаторских выборов в прошлом году он решил предложить жителям области помечтать.

Иногда люди стесняются говорить о своих проблемах - даже у врача. А когда спрашиваешь "О чем ты мечтаешь?", как раз большинство людей, когда говорят о своей мечте, в эту мечту "зашивают" то, что им нужно конкретно в данный момент. Мы назвали программу "10 шагов к мечте". Пришли и сказали: "Скажите, пожалуйста, что для вас - десять шагов к мечте? Десять тем, о которых вы мечтаете?". Большинство тем оказалось прикладных. О чем мечтает большинство взрослых? О том, чтобы было хорошо детям. Это образование, это безопасность, это работа, это стабильное будущее, это хорошие условия проживания, качество жизни и многое другое. Вот так и родилась программа "10 шагов к мечте" рассказал губернатор

Также Дрозденко рассказал, как в его регионе удалось увеличить число браков и сократить количество разводов.