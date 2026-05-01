Губернатор рассказал, как в Ленобласти удалось повысить статистику рождаемости Дрозденко о росте рождаемости в Ленобласти: мы ввели свой материнский капитал

Москва1 мая Вести.В Ленобласти удалось повысить статистику рождаемости с помощью увеличения материнского капитала и дополнительных поощрений. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он отметил, что, несмотря на рост числа многодетных семей и увеличение количества учащихся первых классов, область долгое время входила в число регионов с относительно низкой рождаемостью. Как следует с его слов, основная причина статистического расхождения связана с тем, что многие жительницы пригородных районов рожают в роддомах Санкт‑Петербурга, там же предлагают оформить свидетельства о рождении. Такие случаи не учитываются в статистике Ленинградской области, указал губернатор.

Ноль идет в строчку Ленинградской области. Мы что сделали? Мы ввели свой материнский капитал на первого, второго и третьего ребенка. Потом увеличили его по первому ребенку на 25%, по второму — на 75%, по третьему ребенку и последующим — еще в два раза увеличили объяснил Дрозденко

Кроме того, до 50% регионального маткапитала можно потратить до рождения ребенка на приобретение необходимых вещей, добавил он.

И плюс, конечно же, ввели красивое свидетельство о рождении, медали "Рожденные в Ленинградской области", и сломали ситуацию. Особенно по первому и третьему ребенку. И впервые за последние пять лет по итогам первого квартала у нас рост регистрации рождения детей резюмировал губернатор

Дрозденко также рассказал, как удалось увеличить число браков и снизить количество разводов.