Москва1 мая Вести.В Ленинградской области была перестроена система работы с земельными участками, что позволило решить проблему с числом бесплатных земель для льготников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что регион лидирует в России по росту числа многодетных семей. Кроме того, область выступила с инициативой бесплатного выделения земельных участков многодетным семьям, ветеранам СВО и их близким. Однако со временем возникла проблема: свободных земель для бесплатной выдачи стало не хватать, в то время как местные власти продавали участки, а инвесторы просили перевести их под садоводство или включить в границы населенных пунктов.

Мы подумали и решили: "давайте перестроим систему работы с земельными участками. Для глав местных администраций включили KPI: если ты продаешь один земельный участок, то один земельный участок должен дать бесплатно. Если ты хочешь, как владелец земельных участков, свой участок перевести в ДНП (дачное некоммерческое партнерство) — отдай 20% в фонд многодетных и участников СВО. И вы знаете, цифры рекордные. За прошлый год, как только мы эту программу включили, 1700 земельных участков получили участники СВО и 2400 — многодетные семьи рассказал Дрозденко

Кроме того, Ленинградская область стала лидером рейтинга по вводу жилья в эксплуатацию. Второе и третье места — за Чечней и Тюменской областью.