Москва1 мая Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" назвал то, что, по его мнению, лежит в основе крепкой семьи.

Он отметил, что семья в традиционном понимании — любовь мужчины и женщины.

В основе семьи лежит любовь. И мы неслучайно в Ленинградской области пропагандируем термин "команда 47" и второй термин "семья ленинградская". Я очень часто всегда говорю: "Мы — одна большая ленинградская семья". А такое семья для нас? В традиционном понимании — это любовь мужчины и женщины. А результат любви — это дети сказал Дрозденко

Губернатор отметил, что жителям региона важно не потерять "понимание любви и рождение детей".

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