Москва1 мая Вести.В Ленинградской области для молодых семей реализуются меры поддержки, которые помогают им не бояться рожать детей. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил глава региона Александр Дрозденко.

Он рассказал, что в регионе было проведено статистическое исследование, которое показывает, что желанию заводить детей среди молодых людей препятствует страх лишиться высокооплачиваемой работы или потерять квалификацию.

Чем лучше живут молодые люди на старте, тем меньше они хотят детей. Почему? ... Зарплаты высокие. Девушка боится: мол, рожу ребенка, уйду в декрет, потеряю высокооплачиваемую работу, не смогу выйти, потеряю квалификацию и так далее. Парень считает, что у нас сейчас все хорошо, мы можем взять ипотеку, развиваться, появится ребенок, дополнительные расходы и так далее сказал Александр Дрозденко

Чтобы изменить эту ситуацию, в регионе были разработаны специальные меры поддержки, рассказал губернатор. Среди них – "социальная няня". Малообеспеченным семьям за счет бюджета выделяется няня.

Если семья обеспеченная, мы говорим: давайте 50 на 50. Мы вам дадим няню с гарантией, чтобы мама через шесть месяцев или даже через год, не позже, смогла выйти на работу, не потерять квалификацию отметил глава региона

Также в регионе ввели компенсацию за аренду жилья.

Если в семье рождается ребенок, мы компенсируем 50% арендной платы за квартиру, если рождается второй ребенок - 75%, чтобы семья не боялась... То есть ищем различные формы, потому что очень важно, чтобы мы, как регион, росли за счет своих семей подчеркнул он

Также Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области был введен свой материнский капитал. До 50% региональной выплаты можно потратить до рождения ребенка на приобретение необходимых вещей.