Дрозденко признался, что иногда с женой вводит табу на беседы о работе

Губернатор Ленобласти: иногда с женой берем запрет на разговоры о работе Дрозденко признался, что иногда с женой вводит табу на беседы о работе

Москва1 мая Вести.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" поделился, что иногда с женой вводит запрет на разговоры о работе.

Жена Дрозденко Ирина возглавляет Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

Приходим поздно, иногда хочется поговорить на отвлеченные темы. Когда начинаем говорить о работе, конечно, не просто. Даже иногда вводим табу, что в выходные вообще про работу не говорим. Но, на самом деле, тема очень хорошая: мы же начинали с ней как центр поддержки молодых ребят и девчат с инвалидностью, чтобы они не уходили в интернаты рассказал Дрозденко

Он добавил, что опыт работы мультицентра сегодня перенимают, и уже 20 регионов подписали соглашение о внедрении этих мер. Центр также занимается реабилитацией, социализацией, оказывает психологическую помощь, обучает и занимается трудоустройством участников СВО.