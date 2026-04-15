Губернатор Ленобласти сообщил, когда в Россию вернется стабильный интернет Губернатор Ленобласти связал возвращение стабильного интернета с победой в СВО

Москва15 апр Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя жалобы на нестабильную работу мобильного интернета, объяснил, что для нормализации ситуации необходимо одержать победу в СВО. Об этом он заявил, выступая с ежегодным отчетом в Законодательном собрании региона.

Приложим все усилия для победы, и будет у нас и мобильный, и постоянный интернет, а не только кабельный в зонах Wi-Fi. Это мы должны понимать: есть вопросы безопасности приводит слова Дрозденко РИА Новости

И это вопросы не только воздушных атак и угроз беспилотников, добавил глава региона.

Тем, кто поднимает тему интернета, он предложил "просто сцепить зубы и идти", а также задать себе вопрос: "Что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?".

Ранее в ходе отчета перед депутатами Дрозденко заявил, что Ленинградская область стала не только приграничным, но и прифронтовым регионом. По его данным, за первый квартал текущего года над регионом были сбиты 243 вражеских беспилотника.