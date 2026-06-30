Москва30 июнВести.В Ленинградской области наблюдается сравнительно низкая ритмичность поставок топлива, существуют проблемы с логистикой. Тем не менее, называть дефицит критичным нельзя, ситуация на контроле властей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, запасы топлива в регионе есть, но "не бесконечные". Сейчас прорабатывается вопрос установления лимитов отпуска на один автомобиль с учетом запасов.
Основные объемы топлива реализуются на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ритмичность поставок сейчас ниже обычной — это факт. Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решенияуказал глава региона в мессенджере MAX
Дрозденко добавил, что все необходимые оперативные меры по стабилизации ситуации с топливом принимаются также нефтяными компаниями.
Что касается цен на бензин, факты завышения зафиксированы, при откровенной спекуляции и необоснованном росте будет подключаться антимонопольная служба.
По оценкам специалистов, напряженность должна снизиться к середине июля, когда НПЗ выйдут на плановые объемы.