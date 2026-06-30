Дрозденко: дефицит топлива в Ленобласти не критичный, есть сложности в логистике

Дрозденко рассказал о ситуации с топливом в Ленинградской области Дрозденко: дефицит топлива в Ленобласти не критичный, есть сложности в логистике

Москва30 июн Вести.В Ленинградской области наблюдается сравнительно низкая ритмичность поставок топлива, существуют проблемы с логистикой. Тем не менее, называть дефицит критичным нельзя, ситуация на контроле властей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, запасы топлива в регионе есть, но "не бесконечные". Сейчас прорабатывается вопрос установления лимитов отпуска на один автомобиль с учетом запасов.

Основные объемы топлива реализуются на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ритмичность поставок сейчас ниже обычной — это факт. Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения указал глава региона в мессенджере MAX

Дрозденко добавил, что все необходимые оперативные меры по стабилизации ситуации с топливом принимаются также нефтяными компаниями.

Что касается цен на бензин, факты завышения зафиксированы, при откровенной спекуляции и необоснованном росте будет подключаться антимонопольная служба.

По оценкам специалистов, напряженность должна снизиться к середине июля, когда НПЗ выйдут на плановые объемы.