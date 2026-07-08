Артамонов: в Липецкой области могут ввести схему "четный-нечетный" на АЗС

В Липецкой области хотят ввести продажу бензина по четным и нечетным дням Артамонов: в Липецкой области могут ввести схему "четный-нечетный" на АЗС

Москва8 июл Вести.В Липецкой области планируют ввести порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

Сегодня же на заседании оперативного штаба будет рассмотрен комплекс мер по стабилизации ситуации... Речь идет о следующей схеме: по четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням - с 1, 3, 5, 7 или 9 говорится в публикации

Ежесуточный дефицит бензина в Липецкой области, по оценке губернатора, достигает примерно 500 тонн, тогда как потребление значительно превышает обычные показатели. В связи с остановкой и неполной загрузкой нефтеперерабатывающих заводов приостановили работу заправки "Тебойл" и большая часть АЗС сети "Лукойл" - сейчас основная часть автомобилистов вынуждена обращаться на автозаправочные станции "Роснефти".

Артамонов подчеркнул, что в первую очередь топливом обеспечат экстренные службы, медиков, коммунальщиков и аграриев. Лимиты разового отпуска сокращать не планируют.