Нижегородцам с 9 июля будут продавать бензин по схеме "четный-нечетный"

Нижегородские водители будут заправляться по четным и нечетным дням с 9 июля Нижегородцам с 9 июля будут продавать бензин по схеме "четный-нечетный"

Москва8 июл Вести.В Нижегородской области с полуночи 9 июля на всех сетевых автозаправках, кроме АЗС на трассе М-12, вводят временный порядок продажи бензина. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на правительство региона.

С полуночи 9 июля для сокращения очередей на всех сетевых заправках (кроме АЗС на трассе М-12) топливо будут отпускать по четным и нечетным числам владельцам машин в зависимости от номера, сообщили в региональном правительстве говорится в публикации

Топливо будут отпускать по четным и нечетным числам месяца в зависимости от государственного номера автомобиля. Если номер начинается с четной цифры (0, 2, 4, 6, 8), заправиться можно будет в четные даты. Если с нечетной (1, 3, 5, 7, 9) - в нечетные.

Решение принято по итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Глеб Никитин с участием представителей ТЭК, надзорных и правоохранительных органов. Схема должна сократить очереди на заправках.

Ранее аналогичный порядок продажи топлива ввели в Орловской области. По словам очевидцев, больших очередей там нет.