В Орловской области топливо будут продавать по лимитам еще три дня Клычков: режим четный-нечетный на АЗС Орловской области сохранится до 8 июля

Москва6 июл Вести.Режим продажи бензина по схеме "четный-нечетный" в Орловской области продлится до среды, 8 июля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков на аппаратном совещании.

По его словам, несмотря на нормализацию ситуации с топливом, принято решение сохранить введенный порядок еще на три дня до полной стабилизации. Объем отпуска на одну машину остается прежним – не более 30 литров.

Несмотря на то, что ситуация с бензином нормализовалась, по введенной схеме будут заправляться еще три дня. Это нужно для полной стабилизации цитирует Андрея Клычкова ИС "Вести"

Запущен специальный сайт, где в режиме реального времени можно отследить наличие бензина на АЗС. Очевидцы подтвердили ИС "Вести", что больших очередей на автозаправках нет.

С 4 июля в Орловской области действует временный порядок продажи топлива: в четные даты заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной. Для контроля за соблюдением правил на АЗС дежурят сотрудники правоохранительных органов.