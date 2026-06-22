Москва22 июнВести.В Саратовской области с 23 по 30 июня вводятся временные ограничения на продажу бензина. Теперь на одну машину можно приобрести не более 30 литров топлива. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.
Оперативным штабом региона принято решение с 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц - не более 30 литров на одну машинунаписал Роман Бусаргин
Отмечается, что решение принял оперативный штаб региона по результатам совещания с производителями и поставщиками топлива. Причина – высокий спрос на бензин всех марок, который создает избыточную нагрузку на логистику. По словам властей, большинство покупок совершается с запасом, превышающим реальную потребность.
Введение лимитов – вынужденная мера. Она должна снизить необоснованный ажиотаж и предотвратить спекуляции на топливном рынке.