В Саратовской области ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

В Саратовской области ввели временные ограничения на продажу топлива В Саратовской области ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

Москва22 июн Вести.В Саратовской области с 23 по 30 июня вводятся временные ограничения на продажу бензина. Теперь на одну машину можно приобрести не более 30 литров топлива. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

Оперативным штабом региона принято решение с 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц - не более 30 литров на одну машину написал Роман Бусаргин

Отмечается, что решение принял оперативный штаб региона по результатам совещания с производителями и поставщиками топлива. Причина – высокий спрос на бензин всех марок, который создает избыточную нагрузку на логистику. По словам властей, большинство покупок совершается с запасом, превышающим реальную потребность.

Введение лимитов – вынужденная мера. Она должна снизить необоснованный ажиотаж и предотвратить спекуляции на топливном рынке.