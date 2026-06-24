В Курганской области ввели лимит на продажу топлива Введены ограничения на продажу топлива на территории Курганской области

Москва24 июн Вести.С 24 июня на автозаправочных станциях в Курганской области вводится лимит на продажу топлива. Такое решение принял областной оперштаб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что данная мера является превентивной: она призвана не допустить повышенного спроса на бензин и дизельное топливо.

В населенных пунктах – не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС – до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля говорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX

Кроме того, вводится запрет на заправку горючего в канистры.

Отмечается, что в настоящее время в Курганской области создан запас топлива. На АЗС крупных сетей на территории региона не фиксируется резких скачков цен.

Заместитель губернатора по экономической политике Сергей Гаврин подчеркнул, что ограничения помогут защитить добросовестных водителей от тех, кто закупает бензин в больших количествах, а затем занимается перепродажей топлива по завышенным ценам.