На фоне атак ВСУ на АЗС в Курской области введены ограничения на отпуск топлива В Курской области перешли на схему продажи топлива по четным и нечетным дням

Москва13 июл Вести.Курская область стала еще одним российским регионом, где продажа топлива на АЗС будет осуществляться по схеме четных и нечетных дней. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, такое решение принято, чтобы обезопасить людей на фоне участившихся атак противника, а также снизить поток транспорта на заправки.

Глава региона отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по массовому скоплению мирных жителей, и только за минувшую неделю нанесли по АЗС 5 ударов. В результате пострадали несколько человек, в том числе дети.

Чтобы максимально обезопасить наших граждан и снизить поток транспорта на АЗС, по решению оперштаба с 00.00 15 июля мы вводим ряд ограничений… По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1,3,5,7,9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр — 2,4,6,8 и нуля написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что правила будут действовать вне зависимости от региона, в котором зарегистрирована машина. При этом спецтранспорта и автомобилей оперативных служб ограничения не коснутся.

Кроме того, власти определили 22 заправки в 100-километровой зоне от границы и еще ряд АЗС, на которых будет действовать особая схема: к одной колонке разрешат подъезжать только одной машине, в то время как остальные будут ждать на безопасном расстоянии. А если какой-то водитель попробует нарушить это правило, заправку на этой станции остановят.