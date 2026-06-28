В Иркутской области ввели топливные ограничения и режим повышенной готовности Губернатор Кобзев сообщил о топливных ограничениях в Иркутской области

Москва28 июн Вести.На территории Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщил в MAX губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что такая мера необходима, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

Начинает действовать ряд ограничений. На автозаправочных станциях сети "Роснефть" введен лимит для физических лиц до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. На АЗС других компаний могут устанавливаться меньшие по объему ограничения на количество топлива.

Кроме того, введен запрет на продажу топлива в любые емкости, в том числе – канистры. Это не распространяется на машины экстренных служб, коммунальную и сельскохозяйственную технику.

Работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы говорится в заявлении

Также Игорь Кобзев отметил, что рекомендовал руководству областных управлений МВД и Росгвардии обеспечить порядок в очередях, патрулировать места продажи топлива и пресекать торговлю горючим, которая ведется вне рамок закона.

По словам губернатора, работа ведется для скорейшей стабилизации ситуации. Глава Иркутской области подчеркнул, что надеется увидеть результаты уже на следующей неделе.