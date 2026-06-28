Москва28 июнВести.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в мессенджере MAX, что попросил правоохранителей разобраться в ситуации, где некоторые граждане перепродают топливо по завышенной цене.
Власти региона также взаимодействуют с федеральными ведомствами, чтобы стабилизировать поставки и улучшить ситуацию в течение 10-14 дней.
Некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд – они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо!отметил глава региона
Поэтому было решено подключить к ситуации правоохранительные органы.