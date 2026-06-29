В Иркутске полиция задержала перекупщиков топлива В Иркутске выявлены факты незаконной перепродажи топлива

Москва29 июн Вести.Полиция Иркутска пресекла за минувшие сутки 4 факта незаконной перепродажи топлива. Об этом сообщает в MAX официальный канал ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанные перекупщики перепродавали бензин по завышенной цене. В одном случае торговля велась непосредственно рядом с территорией АЗС, еще три факта противоправной деятельности были выявлены в интернете.

Также полицейские обнаружили десятки канистр, подготовленные перекупщиком для заправки на АЗС на улице Байкальская областного центра и последующей реализации говорится в сообщении

Один из задержанных - 20-летний местный житель - разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже бензина по цене 250 рублей за литр. На сделку приехали оперативники.

На всех нарушителей составили административный протокол о привлечении к административной ответственности.