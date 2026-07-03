В Краснодаре задержали двоих "бензиновых спекулянтов" из Ростовской области Двое молодых людей задержаны в Краснодаре за нелегальную продажу бензина

Москва3 июл Вести.Правоохранители Краснодара задержали двоих молодых людей из Ростовской области, которые планировали продавать в столице Кубани бензин по завышенной стоимости. Топливо изъято. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным силовиков, "предприимчивые" ростовчане нашли оптового заказчика, приобрели бензин на одной из АЗС в Ростове-на-Дону и приехали в Краснодар.

Задержаны 21 и 22-летние жители Ростовской области, которые осуществляли перевозку горючего в арендованном автомобиле без опознавательных знаков для перепродажи… В их автомобиле оперативники обнаружили 1 000 литров бензина АИ 95, которые они планировали реализовать на Кубани по завышенной стоимости. Топливо и авто изъято полицейскими говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Указывается, что действия задержанных можно квалифицировать как производство, хранение, перевозку или сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности. В таком случае их ожидает реальное лишение свободы до 6 лет.