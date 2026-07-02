В Краснодарском крае рассмотрят запрет на продажу топлива в канистры

На Кубани могут запретить продавать топливо в канистры В Краснодарском крае рассмотрят запрет на продажу топлива в канистры

Москва2 июл Вести.В Краснодарском крае рассматривается официальный запрет на отпуск любого вида топлива в канистры и другие емкости, передает корреспондент ИС "Вести".

Отмечается, что власти разработали рекомендации для жителей, предприятий и организаций региона на период перестройки логистики поставок топлива. Речь идет об отказе от несрочных поездок, в том числе командировок, заправке только необходимым количеством топлива, а также использовании общественного транспорта.

Сейчас рассматривается официальный запрет на отпуск любого вида топлива в канистры и емкости. Пока это только рекомендация – не покупать, но как бы, скорее всего, появятся и официальные сообщает корреспондент

В оперштабе региона уточнили, что подобные решения призваны снизить нагрузку на АЗС и стабилизировать ситуацию с доступностью топлива в полном объеме.

Ранее стало известно, что для обеспечения порядка и оптимизации работы автозаправок будут привлекать добровольцев и казаков. Одними из первых эти меры уже начали вводить в Крымском районе и Анапе.