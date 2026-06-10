В Краснодарском крае топлива нет на 15 заправках из 1000

На 15 АЗС в Краснодарском крае закончился бензин, на 7 образовались очереди В Краснодарском крае топлива нет на 15 заправках из 1000

Москва10 июн Вести.В Краснодарском крае временно приостановлена продажа топлива на 15 АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах, сообщает краевой Оперативный штаб в мессенджере MAX.

Из более тысячи заправочных станций в Краснодарском крае временно не отпускают топливо на 15 АЗС отмечается в публикации

В штабе разъяснили, что бензин закончился в основном на небольших частных автозаправочных станциях.

Кроме того, на 7 АЗС соседствующего с Крымом Темрюкского района возникли очереди, в которых скопились от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там есть, и его отпускают в полном объеме.

Кубанские предприятия в связи с увеличением спроса организовали дополнительные поставки топлива.