Дефицита бензина в Краснодарском крае нет, заверил губернатор

Краснодарский губернатор о ситуации с топливом: возник искусственный ажиотаж Дефицита бензина в Краснодарском крае нет, заверил губернатор

Москва8 июн Вести.Временные сложности с поставками автомобильного топлива в Краснодарском крае наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

На большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии есть, указал он.

На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет подчеркнул Кондратьев

Глава субъекта пояснил, что в связи с непростой ситуацией с топливом в соседних регионах многие автолюбители решили запастись бензином там, где это возможно – в результате возник искусственный ажиотаж.

Губернатор проинформировал, что поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить значительные перебои в поставках.

Он заверил, что ситуация находится на контроле региональных властей.

В Оперативном штабе Краснодарского края ранее заявили, что проблемы с недостатком топлива на АЗС носят кратковременный характер и обычно решаются за несколько часов.