Москва8 июнВести.Временные сложности с поставками автомобильного топлива в Краснодарском крае наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.
На большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии есть, указал он.
На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нетподчеркнул Кондратьев
Глава субъекта пояснил, что в связи с непростой ситуацией с топливом в соседних регионах многие автолюбители решили запастись бензином там, где это возможно – в результате возник искусственный ажиотаж.
Губернатор проинформировал, что поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить значительные перебои в поставках.
Он заверил, что ситуация находится на контроле региональных властей.
В Оперативном штабе Краснодарского края ранее заявили, что проблемы с недостатком топлива на АЗС носят кратковременный характер и обычно решаются за несколько часов.