Москва7 июл Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в MAX о сокращении числа неработающих АЗС в регионе.

Такого результата удалось добиться в результате увеличении поставок бензина и дизеля в Краснодарский край. По его словам, в настоящее время принимаются необходимые меры для сокращения сроков его разгрузки и доставки на автозаправки.

В результате за последние дни удалось сократить количество неработающих заправок – на сегодняшний день еще 80 возобновили свою работу сказано в сообщении

Кондратьев подчеркнул, что ограничения на отпуск топлива в 20 или 30 литров на один автомобиль, а также его продажа в канистры и другие емкости сохраняются.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы спецтранспорта, коммунальной техники, а также общественного транспорта в регионе определен перечень АЗС для заправки. Дополнительно приняты меры по оптимизации потребления топлива органами власти, организациями и предприятиями.