Москва8 июнВести.В Краснодарском крае на АЗС крупных сетевых операторов топливо имеется в наличии, проблемы возникают у мелких поставщиков, сообщил краевой оперативный штаб в мессенджере MAX.
Там разъяснили, что всего в регионе работают более 1000 АЗС, примерно половина из них – это заправки крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, а вторая половина – частные АЗС.
Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоямотмечается в публикации
В результате на ряде мелких АЗС топливо заканчивается, что приводит к повышенному спросу на сетевых.
В оперштабе отметили случаи, когда бензина не было на нескольких сетевых АЗС – из-за резкого роста спроса на топливо его просто не успевали подвезти.
Однако, указали там, такого рода проблемы носят кратковременный характер и обычно решаются за несколько часов.
Сейчас крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправки, добавили в штабе.