Оперштаб Кубани: проблемы с топливом в крае носят кратковременный характер

Кубанские власти объяснили, почему на мелких АЗС возникают перебои с топливом Оперштаб Кубани: проблемы с топливом в крае носят кратковременный характер

Москва8 июн Вести.В Краснодарском крае на АЗС крупных сетевых операторов топливо имеется в наличии, проблемы возникают у мелких поставщиков, сообщил краевой оперативный штаб в мессенджере MAX.

Там разъяснили, что всего в регионе работают более 1000 АЗС, примерно половина из них – это заправки крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, а вторая половина – частные АЗС.

Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям отмечается в публикации

В результате на ряде мелких АЗС топливо заканчивается, что приводит к повышенному спросу на сетевых.

В оперштабе отметили случаи, когда бензина не было на нескольких сетевых АЗС – из-за резкого роста спроса на топливо его просто не успевали подвезти.

Однако, указали там, такого рода проблемы носят кратковременный характер и обычно решаются за несколько часов.

Сейчас крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправки, добавили в штабе.