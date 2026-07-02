В Краснодарском крае за порядком на АЗС будут следить волонтеры и казаки Для обеспечения порядка на АЗС Краснодарского края разрабатывают новые правила

Москва2 июл Вести.В Краснодарском крае разработали меры по стабилизации ситуации на автозаправках региона. Помимо других мер, планируется привлекать для обеспечения порядка добровольцев и казачьи формирования. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Администрациям муниципалитетов рекомендовано упорядочивать процесс заправки на АЗС – привлекать казаков и волонтеров для поддержания общественной дисциплины и оптимизации работы заправочных станций, регулирования транспортных потоков говорится в сообщении

Отмечается, что одними из первых эти меры уже начали вводить в Крымском районе и Анапе.

Также владельцам АЗС рекомендовано определить заправки, где в период с 3.00 до 6.00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, коммунальной техники. Также на АЗС должны быть исключены лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, а также машин регоператоров по обращению с ТКО.

Краевым органам власти, администрациям муниципалитетов, а также предприятиям и организациям регионам рекомендовано оптимизировать расходы нефтепродуктов.

Также рассматривается вопрос о полном запрете отпуска любых видов топлива на всех АЗС в канистры и иные емкости.