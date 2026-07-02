Москва2 июлВести.В Краснодарском крае разработали меры по стабилизации ситуации на автозаправках региона. Помимо других мер, планируется привлекать для обеспечения порядка добровольцев и казачьи формирования. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Администрациям муниципалитетов рекомендовано упорядочивать процесс заправки на АЗС – привлекать казаков и волонтеров для поддержания общественной дисциплины и оптимизации работы заправочных станций, регулирования транспортных потоковговорится в сообщении
Отмечается, что одними из первых эти меры уже начали вводить в Крымском районе и Анапе.
Также владельцам АЗС рекомендовано определить заправки, где в период с 3.00 до 6.00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, коммунальной техники. Также на АЗС должны быть исключены лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, а также машин регоператоров по обращению с ТКО.
Краевым органам власти, администрациям муниципалитетов, а также предприятиям и организациям регионам рекомендовано оптимизировать расходы нефтепродуктов.
Также рассматривается вопрос о полном запрете отпуска любых видов топлива на всех АЗС в канистры и иные емкости.