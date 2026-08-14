Кондратьев: спрос на топливо на кубанских АЗС повысился Вениамин Кондратьев попросил увеличить объемы поставок бензина на Кубань

Москва14 авг Вести.В Краснодарском крае ситуация с поставками бензина на заправки осложнилась. На фоне повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова вводят ограничения по объему отпуска топлива и сокращают время работы АЗС. О ситуации с поставками топлива губернатор региона доложил вице-премьеру Александру Новаку.

Наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Количество отдыхающих, которые приезжают на курорты края на личных автомобилях не уменьшилось, а даже увеличилось до 50 тысяч машин в сутки заявил губернатор

По словам Кондратьева, он обратился к Александру Новаку с просьбой увеличить объемы поставок бензина для региона. Поручение профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где наблюдается напряженная ситуация, дал Александр Новак.

Кондратьев поручил держать на контроле цены на бензин для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС.