Новак поручил ведомствам принять допмеры по обеспечению регионов топливом Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения регионов РФ топливом

Москва14 авг Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов России, сообщило правительство РФ на официальном сайте.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, главы регионов и отраслевых компаний.

Отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация говорится в сообщении

Также Новак поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС.

Ранее эксперт Даниил Наметкин сообщил ИС "Вести", что ситуация с топливом в крупнейших регионах России стабилизируется.