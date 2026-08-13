Москва13 авгВести.В крупнейших городах, столичных центрах и аграрных регионах на юге России отсутствует ажиотажный спрос на топливо, в первую очередь решена проблема доступности дизельного топлива. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
По его словам, дизтопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижении цен на плодоовощную продукцию.
Этот фактор уже говорит о том, что цены не выросли, в том числе [из-за] дестабилизации ситуации на топливном рынке, то есть повышенные цены не успели переложиться. Вот этот краткосрочный период не успел дать существенный… негативный вклад в динамику роста ценотметил он
Также Наметкин выразил уверенность, что по мере развития ситуации количество регионов, где цены на топливо продолжат снижаться, будет только расти.
Снижение дефицита будет сопровождаться постепенным вводом в эксплуатацию новых мощностей по ходу завершения плановых ремонтов и также ремонтов после повреждений, которые были нанесены [украинскими] атаками. Это тоже, соответственно, даст дополнительный ускоренный ввод дополнительных мощностей и стабилизацию ситуации в оставшихся регионахдобавили в ЦСР
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям в регионах и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка страны топливом.