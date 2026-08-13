В ЦСР заявили о стабилизации ситуации с топливом в крупнейших регионах РФ

Ситуация с топливом стабилизируется в крупнейших регионах России В ЦСР заявили о стабилизации ситуации с топливом в крупнейших регионах РФ

Москва13 авг Вести.В крупнейших городах, столичных центрах и аграрных регионах на юге России отсутствует ажиотажный спрос на топливо, в первую очередь решена проблема доступности дизельного топлива. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

По его словам, дизтопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижении цен на плодоовощную продукцию.

Этот фактор уже говорит о том, что цены не выросли, в том числе [из-за] дестабилизации ситуации на топливном рынке, то есть повышенные цены не успели переложиться. Вот этот краткосрочный период не успел дать существенный… негативный вклад в динамику роста цен отметил он

Также Наметкин выразил уверенность, что по мере развития ситуации количество регионов, где цены на топливо продолжат снижаться, будет только расти.

Снижение дефицита будет сопровождаться постепенным вводом в эксплуатацию новых мощностей по ходу завершения плановых ремонтов и также ремонтов после повреждений, которые были нанесены [украинскими] атаками. Это тоже, соответственно, даст дополнительный ускоренный ввод дополнительных мощностей и стабилизацию ситуации в оставшихся регионах добавили в ЦСР

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям в регионах и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка страны топливом.