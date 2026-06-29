Эксперт Юшков заявил, что в РФ нет сигналов дефицита дизеля Эксперт Юшков: в России не наблюдается дефицита дизеля

Москва29 июн Вести.На сегодняшний день в России есть некоторые проблемы с бензином и авиакеросином, но никаких сигналов о нехватке дизеля нет. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что экспорт дизеля из страны до сих пор не запрещен.

Россия испытывает проблемы скорее с бензином и частично с авиакеросином, никаких сигналов о дефиците дизеля нет, потому что даже не запрещен [его] экспорт, такая мера рассматривается, но скорее на период уборочной кампании: август-сентябрь. Если будет по расчетам не хватать топлива, то могут ввести такое ограничение объяснил Юшков

Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию с дефицитом топлива в стране, отметив, что он не носит критический характер.