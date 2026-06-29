Эксперт Юшков рассказал о ключевых мерах для стабилизации ситуации с топливом

Эксперт Юшков назвал ключевую меру для стабилизации ситуации с топливом Эксперт Юшков рассказал о ключевых мерах для стабилизации ситуации с топливом

Москва29 июн Вести.Фундаментальная задача для стабилизации ситуации с топливом – обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что такая мера позволит увеличить собственное производство нефтепродуктов.

Фундаментальная задача – обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов. То есть, по сути, увеличить собственное производство нефтепродуктов. Это можно сделать за счет как раз обеспечения безопасности НПЗ. Ну и правительство должно способствовать скорейшему ремонту тех заводов, которые сейчас находятся на ремонте. То есть можно проработать ряд мер, которые увеличат скорость поставки туда оборудования, ремонтных работ, доставки потом полученного топлива к рынкам потребления отметил аналитик

Ранее Юшков рассказал о ситуации с дизельным топливом в России. По словам эксперта, в стране на данный момент не наблюдается дефицита дизеля.