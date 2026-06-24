Аналитик рассказал, с чем связаны сдвиги поставок топлива в ряде регионов

Аналитик объяснил причины перебоев с поставками топлива в некоторых регионах Аналитик рассказал, с чем связаны сдвиги поставок топлива в ряде регионов

Москва24 июн Вести.Повреждения ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) привели к остановке производства. Изменения в работе предприятий нарушили привычную схему распределения топлива. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Из-за переориентации на отдаленные НПЗ логистика усложнилась. Периодически случаются сдвиги в графике доставки топлива, отметил он.

В нынешних условиях логистика доставки топлива меняется, потому что если какой-то НПЗ находится на ремонте, то те регионы, которые он снабжал, необходимо туда топливо везти из другого НПЗ, зачастую он довольно отдаленный. Поэтому возникает и проблема вовремя снабдить нужными объемами регионы и отдельные районы. И в этом плане все зависит от того, какой НПЗ находится в данный момент на ремонте сказал Юшков

Ранее один из украинских беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). До этого возгорание произошло на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края.