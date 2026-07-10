Новак: очереди на заправках в России связаны с "прилетами" беспилотников по НПЗ

Вице-премьер Новак объяснил очереди на заправках "прилетами" по НПЗ Новак: очереди на заправках в России связаны с "прилетами" беспилотников по НПЗ

Москва10 июл Вести.Вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в России, отметив, что очереди на заправочных станциях связаны с выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за "прилетов" украинских беспилотников.

Новак сказал журналистам, что нужно признать дефицит топлива в стране.

Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают заявил вице-премьер журналистам

Он пояснил, что нехватка топлива связана с частичным выходом из строя НПЗ из-за "прилетов" БПЛА.

Вице-премьер заверил, что правительство делает все возможное, власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.

Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме указал Новак

Ранее вице-премьер уже заверял, что правительство России предпринимает все меры для стабилизации ситуации с топливом: загрузка действующих заводов доведена до максимального уровня, на рынок направлены ранее накопленные объемы топлива.