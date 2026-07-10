Москва10 июлВести.Вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в России, отметив, что очереди на заправочных станциях связаны с выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за "прилетов" украинских беспилотников.
Новак сказал журналистам, что нужно признать дефицит топлива в стране.
Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работаютзаявил вице-премьер журналистам
Он пояснил, что нехватка топлива связана с частичным выходом из строя НПЗ из-за "прилетов" БПЛА.
Вице-премьер заверил, что правительство делает все возможное, власти намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.
Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объемеуказал Новак
Ранее вице-премьер уже заверял, что правительство России предпринимает все меры для стабилизации ситуации с топливом: загрузка действующих заводов доведена до максимального уровня, на рынок направлены ранее накопленные объемы топлива.