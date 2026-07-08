Правительство РФ предпринимает все меры для стабилизации ситуации с топливом Новак: правительство предпринимает шаги для стабилизации ситуации с топливом

Москва8 июл Вести.Правительство России предпринимает все необходимые для стабилизации ситуации с топливом меры. Об этом заявил зампредседателя кабмина РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он напомнил, что в результате атак ВСУ на ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) были повреждены несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к сокращению объемов производства бензинов и дизеля.

Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива сообщил Новак

Вице-премьер добавил, что также были сокращены сроки ремонтов поврежденных объектов, а плановые ремонтные работы перенесли на более поздний период. Одновременно с этим был введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также задействован потенциал средних и малых НПЗ.