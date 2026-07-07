Москва7 июлВести.Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение Апелляционного суда Парижа по делу лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Во вторник, 7 июля, суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Это дает ей возможность принять участие в выборах президента в 2027 году.
Что полезно для демократии, так это то, что президент республики не комментирует судебные решения, поэтому я буду придерживаться этой позиции, особенно за границейзаявил Макрон, слова которого приводит AFP
Сейчас президент Франции находится с официальным визитом в Сирии.
7 июля Апелляционный суд Парижа вынес окончательное решение по делу Ле Пен, которая добивалась пересмотра приговора суда первой инстанции. Помимо сокращения срока запрета на участие в выборах суд сократил и срок лишения свободы: два года условно и один год с электронным браслетом.
В марте 2025-го Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы – два года условно и два года под домашним арестом с электронным браслетом. Кроме того, Ле Пен было запрещено избираться в органы госвласти в течение пяти лет.