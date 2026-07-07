Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен Макрон не стал комментировать вердикт суда по делу Ле Пен

Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение Апелляционного суда Парижа по делу лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Во вторник, 7 июля, суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Это дает ей возможность принять участие в выборах президента в 2027 году.

Что полезно для демократии, так это то, что президент республики не комментирует судебные решения, поэтому я буду придерживаться этой позиции, особенно за границей заявил Макрон, слова которого приводит AFP

Сейчас президент Франции находится с официальным визитом в Сирии.

7 июля Апелляционный суд Парижа вынес окончательное решение по делу Ле Пен, которая добивалась пересмотра приговора суда первой инстанции. Помимо сокращения срока запрета на участие в выборах суд сократил и срок лишения свободы: два года условно и один год с электронным браслетом.

В марте 2025-го Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы – два года условно и два года под домашним арестом с электронным браслетом. Кроме того, Ле Пен было запрещено избираться в органы госвласти в течение пяти лет.