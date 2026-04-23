Макрон заявил, что не будет заниматься политикой после ухода с поста президента

Москва23 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится. Выступление французского лидера транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

На встрече с учениками франко-кипрской школы в Никосии он напомнил, что раньше консультировал других французских президентов и работал министром, а потом решил, что может изменить ситуацию сам, создав свою партию.

Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после сказал Макрон

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Макрон - временщик, который строит свою политику на личной выгоде, не думает о французском народе, и вместе с другими западными лидерами не хочет учиться и делать выводы.

До этого газета Politico сообщила, что на фоне истечения срока полномочий Макрона члены его команды начинают покидать свои посты в Елисейском дворце. Всего за последние два месяца команду Макрона покинули четыре старших советника.