Племянник Макрона заявил, что с нетерпением ждет конца президентского срока дяди Племянник Макрона заявил, что ждет конца президентского срока дяди в 2027 году

Москва2 мая Вести.Племянник президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье на подкасте "Против света" заявил, что с нетерпением ожидает окончания президентского срока своего дяди в 2027 году. По его словам, годы правления Макрона стали сложным периодом для его семьи и бизнеса.

Тронье, сын одного из старших братьев Брижит Макрон, рассказал, что после прихода Макрона к власти семейная сеть кондитерских столкнулась с падением заказов. Он связывает это с нежеланием некоторых клиентов сотрудничать с компанией из-за родственных связей с президентом.

Я с нетерпением жду 2027 год. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия сказал Тронье

Кроме экономических трудностей, семья столкнулась с общественным давлением. Во время протестов движения "Желтые жилеты" магазины подвергались актам вандализма, а сотрудники – оскорблениям. Сам Тронье получал письма с угрозами и провокационные "подарки" – пакет с собачьими экскрементами и надписью "Новый шоколад от Тронье – шоколадный Макрон".

По словам Тронье, напряженность достигла пика в 2023 году, когда после телеобращения Макрона группа людей напала на его сына. Говоря о своей дочери, Жан-Александр рассказал, что она покинула Францию еще в 2017 году и отказалась от фамилии Тронье в профессиональной сфере.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится.