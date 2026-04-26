Брижит Макрон пожаловалась на пессимизм Жена Макрона пожаловалась на появление у нее приступов пессимизма

Москва26 апр Вести.Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пожаловалась газете La Tribune, что стала сталкиваться с "моментами пессимизма", которых раньше за собой не наблюдала.

По словам жены французского лидера, десять лет президентства Макрона стали для нее крайне насыщенными, за это время она видела "тьму мира, глупость и злобу".

Иногда мне трудно разглядеть синее небо… У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше не было… Раньше у меня была нормальная жизнь, дети, работа, взлеты и падения, как у всех. А эти десять лет пролетели так быстро… Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо рассказала она

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ИС "Вести", что публичные конфликты Эммануэля и Брижит Макронов - повод для карикатур. Она настояла на том, что "дела семейные" таковыми и должны оставаться.