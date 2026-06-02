Москва2 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать главу США Дональда Трампа некими договоренностями по Украине, требуя прекратить журналистское расследование в отношении его жены Брижит Макрон. Об этом заявила агентству ТАСС автор расследования Кэндис Оуэнс.

Она утверждает, что Трамп звонил ей по этому вопросу напрямую из резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене рассказала журналистка

Ранее Трамп назвал Оуэнс "мерзким человеком года" с "низким IQ", и добавил, что ее деятельность против Макрон достойна презрения.

До этого Оуэнс обещала доказать, что супруга французского президента родилась мужчиной, а также объявляла о намерении заставить Брижит Макрон пройти независимую экспертизу по определению пола.