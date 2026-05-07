Два француза получили условный срок, изменив пол Брижит Макрон в налоговой Parisien: два француза получили срок, указав в налоговой Брижит Макрон мужчиной

Москва7 мая Вести.Условный срок в несколько месяцев получили два изобретательных француза, проживающих в Верхней Корсике. Такое решение вынес Апелляционный суд Парижа. Каждый из супругов в своей налоговой декларации присвоили жене президента Франции Брижит Макрон мужской пол.

В результате, как сообщает газета Parisien, это повлекло за собой автоматическую корректировку данных Брижит Макрон на налоговом сайте. В результате она на налоговом сайте Франции оказалась записана как мужчина.

Они обманным путем изменили данные Брижит Макрон, в частности, присвоив ей мужское имя в информационной системе Генерального управления государственных финансов (DGFiP) поясняет французское издание

Инцидент с налоговой декларацией произошел весной 2024 года. Два шутника указали в своих декларации в качестве "других инвалидов-иждивенцев" "нациста Владимира Зеленского", всех членов французского парламента и французского правительства, а также Эммануэля Макрона и "Жана-Мишеля Тронье, известного также как Брижит Макрон". Последнее и повлекло за собой корректировку имени первой леди. Изменения в личном кабинете заметила личный секретарь супруги французского президента.

Супруга президента Франции подала жалобу, но суд оправдал шутников, поскольку они не предпринимали никаких попыток получить несанкционированный доступ к личной страничке Брижит Макрон и к базе данных налогового ведомства.

Мужчину и его жену все-таки на два года лишили избирательных прав, а также после судебного разбирательства приговорили к условным срокам – мужчину к четырем месяцам, а его жену – к трем месяцам условного наказания.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс сняла ранее документальный фильм о Брижит Макрон. В нем она утверждает, что первая леди Франции на самом деле мужчина. Якобы в детстве Брижит носила имя Жан-Мишель Тронье. Супруги Макрон подали на американскую журналистку в суд и добиваются возмещения нанесенного им и их репутации ущерба. Чета Макрон готова отстаивать свои интересы лично в американском суда, а также представить "научные доказательства того, что Брижит родилась женщиной".