Трамп раскритиковал журналистку Оуэнс, назвав ее "мерзким человеком года"

Трамп назвал журналистку Оуэнс "мерзким человеком года" Трамп раскритиковал журналистку Оуэнс, назвав ее "мерзким человеком года"

Москва25 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс "мерзким человеком года". Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social.

К посту прикреплена фотография Оуэнс, стилизованная под обложку американского журнала Time.

Я считаю, что у нее … чрезвычайно низкий IQ! добавил американский лидер

По словам Трампа, нападки журналистки на первую леди Франции Брижит Макрон достойны презрения.

Оуэнс ранее обещала доказать, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Она также сообщала, что намерена потребовать от Брижит Макрон пройти независимую экспертизу для определения ее половой принадлежности.