Москва16 июнВести.Президент США Дональд Трамп удерживал руку первой леди Франции Брижит Макрон около 13 секунд во время приветствия в рамках встречи на саммите G7. Подобное поведение вызвало бурное обсуждение в соцсетях и неоднозначные комментарии интернет-пользователей.
Брижит пыталась несколько раз освободить руку, но Трамп не обращал на это внимания, разговаривая с Эммануэлем Макроном.
"На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!" - написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.
Трамп прибыл во Францию для участия в саммите G7, который проходит с 15 по 17 июня. Как писало издание Politico, приглашением посетить ужин в Версальском дворце Макрон хочет угодить американскому лидеру.