Трамп слишком долго не отпускал руку супруги Макрона на встрече G7

Трамп около 13 секунд не отпускал руку супруги Макрона на встрече в рамках G7 Трамп слишком долго не отпускал руку супруги Макрона на встрече G7

Москва16 июн Вести.Президент США Дональд Трамп удерживал руку первой леди Франции Брижит Макрон около 13 секунд во время приветствия в рамках встречи на саммите G7. Подобное поведение вызвало бурное обсуждение в соцсетях и неоднозначные комментарии интернет-пользователей.

Брижит пыталась несколько раз освободить руку, но Трамп не обращал на это внимания, разговаривая с Эммануэлем Макроном.

"На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!" - написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.

Трамп прибыл во Францию для участия в саммите G7, который проходит с 15 по 17 июня. Как писало издание Politico, приглашением посетить ужин в Версальском дворце Макрон хочет угодить американскому лидеру.