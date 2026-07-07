Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время общения с первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО. Видеозапись инцидента, произошедшего в ходе официальных мероприятий, быстро распространилась в социальных сетях.

Во время церемонии приветствия французский лидер подошёл к супруге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и попытался поцеловать ей руку в знак уважения. Однако Эмине Эрдоган вежливо, но твёрдо удержала запястье Макрона, не позволив ему завершить этот жест.

Специалисты по международному этикету отмечают, что подобные жесты не всегда уместны на официальном уровне, особенно при общении с представителями мусульманских стран, где более традиционным и уважительным считается бесконтактное приветствие или сдержанное рукопожатие.