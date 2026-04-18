Во Франции назревает скандал после "слишком теплых" объятий Макрона и Мелони BFM: Макрон застал Мелони врасплох своими слишком крепкими объятиями

Москва18 апр Вести."Слишком теплые" объятия президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони шокировали общественность.

Итальянский премьер прибыла на саммит в Париже по Ормузскому проливу. Во время встречи с Макроном Мелони была неприятно удивлена, когда тот неожиданно крепко обнял ее, сообщает телеканал BFM.

Корреспондент телеканала, комментировавший встречу политиков в прямом эфире, на мгновение потерял дар речи.

Итальянская газета Il Manifesto сочла, поведение Макрона излишне вольным, а поцелуй Мелони в щеку – неприлично вульгарным.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял оплеуху, которую дала французскому лидеру его жена Брижит Макрон.