Москва18 апрВести."Слишком теплые" объятия президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони шокировали общественность.
Итальянский премьер прибыла на саммит в Париже по Ормузскому проливу. Во время встречи с Макроном Мелони была неприятно удивлена, когда тот неожиданно крепко обнял ее, сообщает телеканал BFM.
Корреспондент телеканала, комментировавший встречу политиков в прямом эфире, на мгновение потерял дар речи.
Итальянская газета Il Manifesto сочла, поведение Макрона излишне вольным, а поцелуй Мелони в щеку – неприлично вульгарным.
Ранее президент США Дональд Трамп высмеял оплеуху, которую дала французскому лидеру его жена Брижит Макрон.