Пашинян тепло попрощался с Макроном и показал ему сердечко

Пашинян и Макрон обменялись сердечками перед отлетом президента Франции Пашинян тепло попрощался с Макроном и показал ему сердечко

Москва6 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян тепло попрощался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и показал ему сердечко перед отъездом. Кадры глава армянского правительства опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео запечатлено, как Макрон и Пашинян, улыбаясь, вместе едут в аэропорт. По приезде у трапа самолета они трижды обменялись объятиями и несколько раз пожали друг другу руки. Затем французский президент поднялся по лестнице на борт.

В середине пути он остановился, развернулся и помахал на прощание Пашиняну. Макрон приложил руку к сердцу, а премьер-министр в ответ сложил руки в виде сердечка.

Макрон находился в Армении с визитом. Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил президента за исполнение песен вместе с Пашиняном.