Филиппо посоветовал Макрону решать проблемы граждан, а не выступать с Пашиняном

Филиппо осудил Макрона за исполнение песен вместе с Пашиняном Филиппо посоветовал Макрону решать проблемы граждан, а не выступать с Пашиняном

Москва5 мая Вести.Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заниматься решением проблем граждан своей страны, вместо того чтобы выступать на публике с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

4 мая в честь визита Макрона в Армению состоялся торжественный ужин. На нем Макрон исполнил песню с Пашиняном, который аккомпанировал французскому лидеру на барабанах.

После того как Макрон вчера бегал трусцой и гладил бездомных собак, сегодня он поет с огромным вдохновением. Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы были приняты меры по снижению цен на топливо, например написал Филиппо в Х

Он также отметил, что в страну скоро поступят грузовые суда с фальсифицированной сельскохозяйственной продукцией Бразилии и Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).