Москва11 маяВести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кении, назвав его "жалким зрелищем".
На саммите Africa Forward в Найроби французский лидер прервал выступление одного из спикеров и призвал присутствующих соблюдать тишину.
Он определенно делает все, чтобы только существовать: "Жалкое зрелище!"прокомментировал в X Филиппо поступок Макрона
Саммит Africa Forward, организованный Францией и Кенией, проходит в Найроби с 11 по 12 мая. В своем выступлении Макрон объявил о 23 млрд евро инвестиций для африканского континента.