Филиппо назвал инцидент с Макроном в Кении жалким зрелищем

Москва11 мая Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кении, назвав его "жалким зрелищем".

На саммите Africa Forward в Найроби французский лидер прервал выступление одного из спикеров и призвал присутствующих соблюдать тишину.

Он определенно делает все, чтобы только существовать: "Жалкое зрелище!" прокомментировал в X Филиппо поступок Макрона

Саммит Africa Forward, организованный Францией и Кенией, проходит в Найроби с 11 по 12 мая. В своем выступлении Макрон объявил о 23 млрд евро инвестиций для африканского континента.