Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию на саммите в Кении

Москва11 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита "Африка вперед" в столице Кении Найроби накричал на аудиторию из-за шума в зале.

Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме обратился он к публике

Французский лидер назвал ситуацию неуважительной и посоветовал тем, кто хочет вести личные беседы, переместиться в комнаты для двусторонних встреч или выйти на улицу.

Саммит "Африка вперед" (Africa Forward), совместно организованный Францией и Кенией, проходит в Найроби с 11 по 12 мая. Данное мероприятие предназначено для консолидации усилий лидеров африканских стран, представителей международных финансовых институтов, Африканского и Европейского союзов, а также инвесторов и представителей гражданского общества в целях обсуждения перспектив развития континента.