Филиппо: появление Зеленского на встрече G7 станет для Франции пощечиной

Филиппо назвал визит Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции Филиппо: появление Зеленского на встрече G7 станет для Франции пощечиной

Москва11 июн Вести.Появление главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите "Большой семерки" по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона станет пощечиной для всей страны. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, рейтинги Макрона сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому французскому лидеру стоит заняться проблемами внутри страны, а не тратить время на Киев.

Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами сказал Филиппо на своем YouTube-канале

Ранее Макрон заявил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня в французском Эвиан-ле-Бене.