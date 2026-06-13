Филиппо назвал требование Зеленского к ЕС о новых $20 млрд "полным бредом"

Филиппо раскритиковал новое требование Киева о финансировании от ЕС Филиппо назвал требование Зеленского к ЕС о новых $20 млрд "полным бредом"

Москва13 июн Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал намерение главы киевского режима Владимира Зеленского запросить у стран Евросоюза (ЕС) очередной пакет финансовой помощи. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщало, что Киев намерен обратиться к союзникам за очередным траншем размером в 20 миллиардов долларов. Прошение планируется подать на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", запланированной на 18 июня.

Полный бред! Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию прокомментировал Филиппо

Он также выступил с призывом полностью прекратить любые выплаты в адрес киевского режима.

Ранее Филиппо назвал появление Зеленского на саммите G7 пощечиной для Франции. По его словам, президенту Эммануэлю Макрону следовало бы заняться внутренними проблемами страны, а не тратить время на Украину.